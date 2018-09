Potrči za retro trendovima. Znamo kako!

Club C Montana Cans: model inspiriran autentičnim predvodnicima - ikonskim Classic siluetama - Freestyle Hi, Classic Leather, Club C and Workout Plus, inovativnom i kreativnom 'Always Classic' kampanjom model tenisice Club C Montana Cans model kao stvoren je za individualce i one koji ponajprije žele pokazati svoju kreativnost. Classic, koji je zbog svog minimalističkog stila još davne 1985. godine bila omiljena tenisica sportaša, kako na terenu tako i izvan njega, još uvijek je nezamjenjiv model koji oduševljava nove generacije. Dolazi u četiri atraktivna koloristička modela: Purple, Pebble, Mt. Fuji i Manilla Light.